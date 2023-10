Tribunal Regional Eleitoral oferece serviços eleitorais no assentamento Eli Vive

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) promove, no próximo sábado (28) e no próximo domingo (29), no assentamento Eli Vive, em Lerrovile, na zona rural de Londrina, o Programa Cidadania Plena, que irá oferecer serviços eleitorais aos moradores entre 9h e 16h.





As atividades irão acontecer na Copacon (Cooperativa Agroindustrial de Produção e Comercialização Conquista), no Eli Vive 1, e, para que os moradores do assentamento Eli Vive 2 também possam ser atendidos, será disponibilizado um transporte gratuito.

Publicidade

Publicidade





Ao longo do final de semana, serão oferecidos serviços relacionados ao Título de Eleitor, como transferência, revisão, segunda via, certidões e atendimento direto, com repasse de informações.





O objetivo do Programa Cidadania Plena é facilitar o atendimento da comunidade local que enfrenta dificuldades para se deslocar até Londrina, onde se localizam os cartórios eleitorais.

Publicidade