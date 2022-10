Vereadores cobram CMTU por renovação da frota de ônibus de Londrina

O diretor de Transporte da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Wilson de Jesus, participou da sessão desta quinta-feira (18) da Câmara Municipal de Londrina (CML). Ele foi questionado sobre o cumprimento de itens dos contratos de concessão do transporte coletivo urbano apontados no relatório final da Comissão Especial dos Transportes Públicos da CML, que entregou seu relatório final em junho deste ano. O convite para a participação feito pela vereadora Mara Boca Aberta (Pros), que presidiu a comissão especial.





Mara cobrou a renovação da frota, cujos ônibus devem ter no máximo dez anos de fabricação, conforme os contratos de concessão firmados entre o Município e a Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) e a Londrisul Transportes Coletivos. Segundo a CMTU, atualmente a TCGL possui 204 ônibus, sendo 80 deles com mais de dez anos (55 ônibus com 11 anos de uso e outros 25 coletivos com dez anos de idade). Já a Londrisul coloca à disposição de Londrina 123 veículos, sendo 14 deles com 10 anos de circulação.

“Em quase metade da frota da Grande Londrina tem que ser feita a troca e tem as subsequentes, que vão vencendo durante os anos, já que a vida útil destes ônibus [no início do contrato] era de 5 ou 6 anos, conforme a licitação, mas nós temos ônibus com vida útil de 9 anos, que já entraram na frota e já foram vencendo, que são esses que estão vencidos e estão em circulação”, disse a vereadora Mara Boca Aberta.





O diretor de Transporte da CMTU informou que, apesar da previsão contratual de dez anos de vida útil dos coletivos, a companhia permitiu a prorrogação da idade da frota até dezembro de 2022, diante do cenário econômico do início do ano. Segundo ele, as concessionárias apresentaram na semana passada um Plano Anual de Renovação da Frota para 2023, prevendo a substituição de todos os 94 veículos com idade acima da permitida.

