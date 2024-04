Vereadores de Londrina aprovam o 'Dia do CACs' em segunda discussão

Os vereadores de Londrina aprovaram em segunda discussão, na sessão desta terça-feira (16), o PL (Projeto de Lei) n° 119/2022, que cria o Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) em Londrina. O texto é assinado por oito parlamentares: Giovani Mattos (PSD), Santão (PL), Mestre Madureira (PP), Chavão (Republicanos), Roberto Fú (PL), Nantes (PL), Jessicão (PP) e Eduardo Tominaga (PP).





O PL define que o intuito é promover atividades voltadas “a dar visibilidade aos CACs”, adotando o dia 9 de julho como data oficial.

À FOLHA, Mattos afirma que o projeto foi sugerido por frequentadores de clubes de tiro de Londrina, buscando “explicar para as pessoas o que é o tiro esportivo”.





“Nós temos campeões aqui do Brasil que já fazem carreira internacional, algumas pessoas da nossa cidade que são atiradores esportivos que frequentam torneios internacionais”, pontuando que essa cultura já está bem disseminada. “Julgamos por bem que as pessoas entendam o que é isso, que muitas vezes é deturpada a ideia do que é ser CAC.”

Também como sugestão dos CACs, a escolha do dia 9 de julho faz referência à Revolução Constitucionalista de 1932.





O artigo 3° do projeto, que reconhece o risco da atividade e a ameaça à vida e à integridade física dos CACs, foi votado separadamente e recebeu três votos contrários: Dani Ziober (PP), Deivid Wisley (Republicanos) e Flávia Cabral (PP). Já o texto principal recebeu o “não” de Ziober; Wisley se absteve.

