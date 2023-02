Votado 'de supetão, reajuste dos salários de servidores e vereadores de Londrina é aprovado nesta quinta

Os vereadores de Londrina terminaram por aprovar em definitivo, nesta quinta-feira (16), o reajuste dos servidores da Câmara e o aumento dos próprios salários. O texto teve 14 votos favoráveis e cinco contrários, mesmo número dos que rejeitaram em primeira discussão.





A matéria foi aprovada com uma emenda proposta por Mara Boca Aberta (Pros), que permite que os vereadores doem o valor relativo à majoração para uma entidade assistencial de sua indicação, com repasse direto do Legislativo, mediante autorização do parlamentar. Devido à alteração, foi necessária a aprovação, o texto passou por votação da redação final.

Publicidade

Publicidade





O projeto de lei pegou todos os contribuintes de supetão, uma vez que foi protocolado na manhã de terça-feira (14) e votado em primeira discussão, a toque de caixa, no mesmo dia. A justificativa do presidente da Câmara, Emanoel Gomes (Republicanos), para a pressa é pagar os salários de fevereiro, que serão depositados em março, já com o aumento.