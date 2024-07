Polo da Universidade Aberta do Brasil em Apucarana oferta cursos de graduação e especialização

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), do Ministério da Educação, divulgou o resultado do edital nº 25/2023, com vagas autorizadas para cursos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil.





O Polo da UAB-Apucarana (Centro-Norte) foi contemplado com 413 vagas, distribuídas em 20 cursos de tecnologia, bacharelado, licenciatura e especialização.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A UAB é um programa do Ministério da Educação que busca ampliar e interiorizar a oferta do ensino superior no país.





“O Polo da UAB-Apucarana mantém parceria com as melhores universidades públicas do Paraná, por meio da qual oferta dezenas de cursos de graduação e pós-graduação à nossa população, todos gratuitos e da mais alta qualidade, na modalidade de Educação a Distância", disse o prefeito Junior da Femac.







A secretária municipal de Educação, professora Marli Fernandes, destacou que a prioridade da Universidade Aberta do Brasil é investir na formação inicial e continuada dos professores da educação básica.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: