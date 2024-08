Porecatu vai sediar o 5º Pedal Solidário em setembro

Estão abertas as inscrições para o 5º Pedal Solidário, evento cicloturístico que acontece em Porecatu, no Norte do Paraná. Com objetivo de despertar no público o interesse pela atividade, integrando atletas amadores e profissionais, a programação acontece no dia 22 de setembro em uma aliança do esporte com paisagens, atrativos e serviços ligados ao turismo municipal e regional.







A expectativa dos organizadores é de atrair cerca de 500 participantes. Para além da competição, os atletas e familiares dos ciclistas ajudam a movimentar a economia local ao frequentar restaurantes, se hospedar em hotéis e também o comércio local.



A largada do pedal acontece às 8h, no Estádio João Lunardelli. Ao longo dos trajetos de 30 km (percurso Light), 45 km (percurso Sport) e 80 km (percurso Pró), os participantes passam por trilhas e caminhos que contemplam as paisagens naturais e urbanas da região.







Os inscritos terão direito a kits, medalhas de participação, fotos e café da manhã. O valor arrecadado com a venda dos ingressos será totalmente revertido a um asilo municipal de Porecatu. Para mais informações e acesso às inscrições, basta acessar o site .





