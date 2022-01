Prefeitura de Londrina abre cadastro para estágio da graduação

A Prefeitura de Londrina está como cadastro aberto para estudantes de graduação interessados em vagas de estágio no órgão. São aceitos alunos de diversos cursos, como Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Engenharia Civil, Geografia, Comunicação, Secretariado Executivo, entre outros. Não há limite para o número de inscritos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os estudantes interessados devem preencher uma ficha de inscrição no site da Cebrade (Central Brasileira de Estágio), empresa responsável pela contratação. Alguns documentos exigidos são RG, CPF e Carteira de Trabalho, além do currículo profissional. A inscrição pode ser feita durante o ano todo. Os candidatos são selecionados por meio do currículo, perfil e entrevista.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Até ano passado, a coordenação do estágio era feita pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Em meados de dezembro de 2021, esse papel passou a ser cumprido pela Cebrade, que atualmente é a empresa responsável pela contratação e cumprimento dos requisitos e procedimentos junto aos estagiários.

“O estágio é uma grande oportunidade de aprendizado para muitos alunos. Com a adição da Cebrade, temos novas possibilidades, como o aumento o número de cursos que podem participar do processo. Assim, podemos aceitar mais alunos”, afirmou a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci.