Homem é preso por descumprimento de medida protetiva contra a própria mãe

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva contra a própria mãe, nesta quinta-feira (2), em Cornélio Procópio, na região Norte do Paraná. A medida protetiva de urgência foi solicitada em agosto de 2023, após a mulher ter sido vítima de ameças, de acordo com a delegada da PCPR (A Polícia Civil do Paraná), Thais Orlandini.





O homem, usuário de drogas, desrespeitou a decisão judicial e continuou mantendo contato. “A vítima procurou a delegacia na quarta-feira (1º) para registrar o descumprimento. Nesta quinta-feira (2), durante a oitiva, ela informou que teria visto o filho na residência pela manhã e não entrou por medo. Assim, uma equipe da Delegacia da Mulher foi até o local e constatou que ele ainda estava lá”, explica a delegada. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.

A ação faz parte da Operação Mulher Segura, da Secretaria da Segurança Pública, que tem o objetivo de combater a violência doméstica contra as mulheres do Paraná a partir de palestras, reforço do cumprimento de mandados judiciais em aberto contra os agressores, visitas às vítimas, além de monitoramento de quem é acusado ou condenado pelos crimes no âmbito da violência doméstica e familiar.





A PCPR ressalta que a população pode colaborar com informações que auxiliem no andamento de investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.