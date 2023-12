Prefeitura de Londrina, UBSs, CMTU e Detran estão fechados nesta terça-feira

A Prefeitura de Londrina decretou ponto facultativo nesta terça-feira (26) em vários órgãos municipais. O expediente será retomado nesta quarta-feira (27).



As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina estão fechadas nesta terça-feira (26). O atendimento retorna nesta quarta-feira, dia 27, no horário regular.



O mesmo se aplica para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I, o CAPS AD, a Farmácia Municipal e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).





Já as UPAs Sabará e Centro-Oeste seguem abertas normalmente, durante 24 horas, assim como o Pronto Atendimento (PA) do Jardim Leonor. Também continuam funcionando normalmente os serviços do SAMU, SIATE, Maternidade Municipal, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e o CAPS III.

Vale destacar que o PA do Maria Cecília e o PA do União da Vitória vão funcionar das 7h às 19h no dia 31. Ambos os locais não vão abrir, porém, no primeiro dia de 2024, com o funcionamento voltando dia 02 de janeiro.





SEGURANÇA

A Guarda Municipal (GM) mantém as atividades normalmente ao longo de toda a semana, prestando serviços 24 horas à comunidade. Seguem mantidos os patrulhamentos regulares em áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, entre outros espaços.

TRANSPORTE COLETIVO





Os ônibus do transporte coletivo operam em horário reduzido, seguindo as tabelas de feriado, até 1º de janeiro.





LIMPEZA URBANA





O serviços de limpeza, entre eles capina do mato, varrição de vias, lavagem de calçadas ocorrem normalmente a partir de terça-feira (26). O mesmo vale para a coleta do lixo comum e o do material reciclável





Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, que estiveram fechados durante o Natal, voltam a operar também na terça.





DETRAN





O Detran está fechado nesta terça-feira (26). As unidades realizam os últimos expedientes do ano nos dias 27, 28 e 29, das 8h às 14h. Em janeiro, o Detran retoma o expediente normal apenas no dia 03.





COMÉRCIO DE RUA





O comércio de Londrina opera das 9h às 18h até sábado, dia 30. No dia 31, os estabelecimentos estarão fechados, voltando apenas no dia 03 de janeiro.





SHOPPINGS





Já os shoppings retomam o atendimento regular nesta terça-feira. Aurora, Boulevard, Catuaí e Londrina Norte operam das 10h às 22h até sábado, dia 30. No domingo (31), os espaços estarão abertos em horário reduzido, das 13h às 17h, e no dia 1º de janeiro, tudo fechado.





Vale destacar que o Royal Plaza Shopping funciona em horário diferente dos demais empreendimentos. Até o dia 30, o local estará aberto das 9h às 21h. No último dia do ano, o Royal vai abrir das 11h às 16h.





BANCOS





Após as comemorações do Natal, os bancos retomam o atendimento a partir de terça-feira (26), seguindo o expediente regular até sexta-feira, dia 29. Em janeiro, o expediente das agências retorna apenas no dia 02, com atendimento presencial à comunidade, nos horários específicos de cada rede.





Carnês e contas de consumo, como água, energia, telefone, vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Ainda de acordo com a Febraban, mesmo durante os feriados, os canais digitais e caixas eletrônicos estão disponíveis para a maioria das transações financeiras.