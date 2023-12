Presidente do TCE-PR abre o 1º Fórum Nacional de Controladoria Interna

Fernando Guimarães, presidente do TCE -PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), foi o responsável por fazer, nesta terça-feira (5), a palestra de abertura do 1º Fórum Nacional de Controladoria Interna da Administração Pública.





Em sua fala feita para os participantes do evento, que incluía prefeitos, vereadores e servidores municipais de diversas áreas, o conselheiro abordou o papel dos controladores internos e a sua importância na visão dos gestores no Executivo e Legislativo municipal.

Publicidade

Publicidade





Na gestão pública, o controle interno representa um conjunto de práticas de supervisão que garante que gestores e servidores observem as normas da administração, prevenindo erros, irregularidades, fraudes e desperdícios de recursos dos contribuintes. "É um servidor que está sempre empenhado em evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades", destacou o conselheiro.





Entre as principais ações do controle interno estão garantir a arrecadação de receitas e o emprego adequado dos recursos públicos; zelar pelo acompanhamento, avaliação, auditorias e análise dos processos - verificando transparência, economicidade, eficiência e eficácia - e avaliar o cumprimento das metas prevista, com a execução dos programas de governo e orçamento.

Publicidade





Necessariamente, o controle interno deve ser formado por servidores públicos de carreira, que possuam amplo conhecimento sobre gestão, administração e legislação.





Outro palestrante do evento foi o procurador do MPC-PR (Ministério Público de Contas), Flávio Berti, que destacou em sua fala a importância e a responsabilidade do papel do controlador em relação ao que estabelece a legislação.





Por fim, o ex-controlador-geral do Estado Raul Siqueira, atualmente diretor jurídico da Sanepar, também participou da abertura do evento, que está sendo realizado no Hotel Lancaster, em Curitiba, e se estende até esta quinta-feira (7).