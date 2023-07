Polícia Rodoviária Federal registra 258 acidentes na região de Londrina no 1º semestre

Todo mundo adora um feriado prolongado para descansar, viajar ou se divertir com amigos e familiares, mas quando se trata de trânsito, os feriados prolongados têm exigido um alerta.





De acordo com dados disponibilizados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), os meses com mais feriados registram um maior número de acidentes, sendo a bebida, o cansaço e a pressa em voltar para casa os principais problemas.



A agente Franciele Ursi Soares Souza, da PRF, explica que no trecho de cerca de 200 quilômetros da BR-369 que vai de Ourinhos a Apucarana, acompanhado pela Delegacia da PRF de Londrina, foram registrados 258 acidentes entre janeiro e junho deste ano. Desse total, 82 foram considerados graves, com o registro de morte, vítima em estado grave ou que teve grande proporção. Desse número, 21 foram registrados apenas em abril.





Segundo Souza, os meses do ano com maior número de feriados, principalmente quando ele cai na quinta, sexta ou segunda-feira, registram mais acidentes do que meses em que há mais dias úteis.

