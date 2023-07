Policiais da zona norte de Londrina desviavam drogas apreendidas para revender, diz Gaeco

Quatro policiais militares lotados no 30º Batalhão, que tem sede na zona norte de Londrina, foram presos temporariamente, nesta quarta-feira (5), durante a operação Rebote, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). O MP-PR (Ministério Público do Paraná), junto com a Corregedoria-Geral da Polícia Militar, também cumpriu seis mandados de busca e operação, em Londrina e Ibiporã, em endereços ligados aos alvos.







Os soldados, que fazem parte da Rotam (Ronda Ostensiva Tática Metropolitana), são suspeitos de associação para o tráfico de drogas, tráfico e peculato. “A apuração, em conjunto com a Corregedoria da PM, apontou que um homem identificava os locais de pontos de droga para os policiais militares e estes policiais, quando faziam as ‘batidas’, apreendiam as drogas e o dinheiro. Mas ao invés de darem a destinação devida, eles passavam a comercializar essa droga e se apropriavam do dinheiro”, destacou o promotor Jorge Barreto Costa, coordenador do Gaeco em Londrina.

A operação é um desdobramento da prisão de um policial militar em janeiro, que foi flagrado por um drone da PM recebendo uma sacola com dinheiro de um suspeito de gerenciar pontos de tráfico de drogas na zona norte. Este soldado estava afastado desde então, conseguiu a liberdade e usava tornozeleira eletrônica, no entanto, voltou a ser detido nesta quarta. “Com base no que foi apreendido (em janeiro) partimos para buscar identificar outras pessoas ligadas a este policial. Chegamos a estes outros três, que seriam da mesma equipe e praticavam os mesmos crimes.”





