Profis de Rolândia entra em vigor com opção de parcelamento de dívidas

A secretaria de Finanças da Prefeitura de Rolândia comunicou nessa segunda-feira (14) que entrou em vigor o Programa de Regularização Fiscal (PROFIS). Quem tiver algum débito com a Prefeitura, pode fazer a negociação no setor de Tributação, no prédio da Prefeitura.







O programa prevê desconto de 100% da multa moratória e dos juros de mora para pagamento integral do débito à vista. Mas há também descontos progressivos para parcelamento.

Publicidade

Publicidade





Confira

Publicidade

Publicidade





Desconto de 90% da multa moratória e dos juros de mora para pagamento em duas parcelas, sendo uma no ato e a outra para trinta dias.

Publicidade





Desconto de 80% da multa moratória e dos juros de mora para pagamento em três parcelas, sendo uma no ato e as outras para cada trinta dias subsequentes;

Publicidade









Desconto de 75% da multa moratória e dos juros de mora para pagamento em quatro parcelas, sendo uma no ato e as outras para cada trinta dias subsequentes;

Publicidade





Desconto de 70% da multa moratória e dos juros de mora para pagamento em cinco parcelas, sendo uma no ato e as outras para cada trinta dias subsequentes;





Desconto de 65% da multa moratória e dos juros de mora para pagamento em seis parcelas, sendo uma no ato e as outras para cada trinta dias subsequentes.

Publicidade

Publicidade





Em caso de parcelamento, o vencimento da segunda parcela se dará em 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira e assim sucessivamente. Para efeitos deste artigo, entende-se por débito o valor consolidado com os benefícios desta lei, apurado na data do pedido e consignado no termo de adesão.





Após a adesão ao programa não será permitido o re-parcelamento. Poderão aderir ao programa os contribuintes que tenham parcelado ou re-parcelado seus débitos, na forma do Código Tributário Municipal.

Publicidade





SERVIÇO

Publicidade

Setor de Tributação, no prédio da Prefeitura, de segunda a sexta, das 12h às 17h.

Av. Presidente Bernardes, 809, centro

Contato/adesão pelo WhatsApp

(43) 3255-8611 (IPTU)

(43) 3255-8644 (EMPRESAS)