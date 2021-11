Quarta-feira deve ser de sol e calor de 30ºC em Londrina; chuva é prevista para sexta

Após o feriado, os londrinenses retomam a rotina em uma quarta-feira (3) ensolarada e com máximas previstas de 30ºC. As mínimas atingiram 28ºC, segundo medição da estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), situada na zona sul da cidade.

Nuvens podem ser vistas nesta quarta com cara de segunda-feira, mas o astro-rei predomina até a quinta (4) no céu azul, anuncia a agrometeorologista Angela Costa.

Por enquanto, conforme a pesquisadora, só há previsão de chuva para o extremo-sul do Paraná, nas proximidades da divisa com Santa Catarina.





Com o avanço de uma frente fria ao Norte do Estado, no entanto, Londrina deve ter pancadas de chuva na sexta (5) e sábado (6).

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato