Ralf, que fez dupla com Chrystian, não encontrava o irmão havia quatro anos

Chrystian morreu aos 67 anos no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internado desde o início da manhã. Ele fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos.

O cantor Ralf diz que não via Chrystian, morto nesta quarta-feira (19), havia quatro anos. Os dois irmãos formaram uma dupla por quatro décadas, mas decidiram se separar em 2021.

Irmão do sertanejo Chrystian, que morreu aos 67 anos na noite desta quarta-feira (19), o cantor Ralf lamentou pelas redes sociais não ter conseguido se despedir dele.

O artista começou uma carreira solo em 2021, após 40 anos de dupla com o irmão, com um intervalo de dois anos depois de um rompimento. Um rumor dizia que os irmãos haviam brigado, mas Crysthian negou, à época, qualquer desentendimento com Ralph. Antes, eles haviam se separado brevemente, entre 1999 e 2001.



Com Ralf, Chrystian gravou sucessos como "Saudade", "Ausência", "Chora Peito" e "Nova York". Teve composições cantadas por artistas como Leonardo e Marília Mendonça.



Antes da dupla, na década de 1970, ele cantava sozinho e em inglês, por exigência das gravadoras, seguindo um modismo na época. Ficou famosa a sua interpretação de "Don´t Say Goodbye", trilha sonora da novela "Cavalo de Aço", com o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes.