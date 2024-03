Rancore traz a 'Turnê Relâmpago' para Londrina e Jacarezinho

Uma das bandas mais celebradas do rock alternativo brasileiro faz dois shows no Norte do Paraná neste mês de março: a Rancore se apresenta em Londrina, dia 23, às 20h, no Plazza Eeventos; e dia 24, em Jacarezinho, às 16h , no Centro de Eventos. A produção é da Easy Produções e da Harp Produções.





Rancore é uma das atrações confirmadas no primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2024, neste mês em São Paulo, abrindo o palco principal, Budweiser, que tem o Blink-192 como headliner.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As apresentações fazem parte da "Turne Relâmpago", em uma parceria inédita com o selo e produtora Balaclava Records. Estão na lista da turnê dezenas de cidades do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste - em vários casos, com os ingressos já esgotados.





'O relâmpago é a luz proveniente da forte descarga elétrica que ocorre entre as nuvens carregadas com grande energia. Sinto que é exatamente esse momento que os integrantes da Rancore estão. Com muita vontade e energia para fazer essa turnê, com poucas datas, porém muito intensa! Podem ter certeza de que faremos os melhores shows das nossas vidas, at´porque fazem sete anos desde a nossa última turnê e com a banda nunca sabemos quando e se terá mais", pontura Teco Martins, vocalista, compositor e um dos fundadores do grupo.





Formada em 2001 na cidade de São Paulo, a Rancore tem influências de rock alternativo, punk rock e hardcore. Além de Teco Martins (vocal), a banda tem em sua formação: Candinho Uba (guitarra), Gustavo Teixeira (guitarra), Rodrigo Caggegi (baixo) e Ale Lafelice (bateria).





Saiba os valores e onde comprar os ingressos no texto completo completa da Folha de Londrina.