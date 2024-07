Recebeu notificação da Receita Federal ou caiu na malha fina? Saiba o que fazer

Ao entregar o IR (Imposto de Renda) para a RF (Receita Federal), é possível que o contribuinte caia na malha fina, o que significa que, após um rigoroso processo de análise das inforações enviadas, a Receita encontrou algum erro ou omissão.





Ao receber uma notificação sobre a malha fina, o cidadão precisa retificar uma declaração corrigindo as informações ou abrir um processo administrativo, como explica Luis Fernando Cabral, contador especialista em contabilidade para investimentos.

“A malha fina não é um monstro, é apenas uma verificação que a Receita Federal faz para conferir as informações enviadas pelos contribuintes que entregaram a declaração do IR. Se for encontrado algum erro, o órgão notifica para que possa haver a correção através de uma retificação”, ressalta.





De acordo com dados da própria RF, 2,58 milhões contribuintes que caíram na malha fina conseguiram regularizar a situação através de processos ou pagamentos, enquanto 1,4 milhões foram liberados depois de entregarem as declarações retificadas.

O especialista destaca que o erro que fez o contribuinte cair na malha fina pode ter sido motivado por diversos fatores, entretanto, todos devem ser corrigidos, com a pena de multa ou sanção caso não aconteça. O mesmo vale para investidores, que se não declararem todos as operações em renda variável podem receber uma notificação da Receita.