Região de Londrina conta com quase duas mil vagas de emprego com carteira assinada

Londrina e cidades próximas, somam 1.884 vagas de emprego com carteira assinada. Em todo o Paraná, o número chega a 18.931. De acordo as Agências do Trabalhador e postos avançados do estado, esse é o maior número do ano, superando os 17.262 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na semana anterior.







Grande parte das vagas é para auxiliar de linha de produção, com 3.752 oportunidade. Na sequência, aparecem as funções de safrista, com 438 vagas, alimentador de linha de produção, com 437, e abatedor de porco, com 385.

As regiões de Londrina (1.884), Campo Mourão (1.724), Foz do Iguaçu (1.303) e Pato Branco (1.270) também estão com mais de mil postos disponíveis.





Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 315, alimentador de linha de produção, com 191, safrista, com 130, e monitor agrícola, com 50 oportunidades. Já na região de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, há 33 vagas, com destaque para trabalhador da cultura da maçã.

Em Campo Mourão, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 489 vagas, safrista, com 151, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, com 82, e alimentador de produção, 78.





Em Foz do Iguaçu, os destaques são para auxiliar de linha de produção (479), alimentador de linha de produção (141), servente de obras (69) e operador de caixa (58). Na região de Pato Branco são ofertadas 251 vagas para auxiliar de linha de produção, 88 para operador de processo de produção, 76 para trabalhador da avicultura de corte e 57 para safrista.

Na região de Umuarama, no Noroeste, são 977 ofertas, com auxiliar de linha de produção puxando a fila com 393 ofertas.





Maior número de vagas estão na Região Metropolitana de Curitiba

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 4.894 oportunidades. São 434 vagas para auxiliar de linha de produção, 360 para repositor de mercadorias, 243 para auxiliar de cozinha e 238 para operador de caixa.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 93 vagas para pessoas que podem terminar a semana com a carteira assinada: atendente de loja (28), assistente de vendas (23), eletricista de instalações industriais (20), mecânico de automóvel (13) e confeiteiro (09).

Indo para oeste do Estado, Cascavel tem 4.719 oportunidades. Há 833 vagas para auxiliar de linha de produção, 385 para abatedor de porco, 180 para abatedor de aves e 150 para magarefe.





Atendimento

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.





Confiras as vagas ofertadas por região AQUI.





