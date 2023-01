Registros de fogos com barulho crescem 17% no Réveillon de Londrina

As denúncias de soltura de fogos de artifício com barulho em Londrina durante o fim de semana de Ano Novo aumentaram 17,43% se comparado com a virada de 2021 para 2022. A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) registrou 128 denúncias entre sábado (31) e domingo (1º), contra 109 do mesmo período do ano passado. A pasta ainda irá confeccionar 22 notificações. Apesar do crescimento nos relatos, não foi lavrado nenhum auto de infração, ou seja, ninguém foi multado na cidade.







Uma equipe com dois servidores ficou de plantão no Ano Novo. Apenas os servidores credenciados do Ambiente podem lavrar a infração. “As denúncias foram de 73 bairros. Então, às vezes, você está em direção a um local, mas já está recebendo outra denúncia, têm locais que vemos o clarão, no entanto, não sabemos identificar exatamente a casa. Por isso, é importante que as pessoas (que denunciam) enviem o endereço”, ponderou Esther Romero Jandre, diretora de Bem Estar Animal e fiscal ambiental.

A maior parte das notificações foi na região norte, com 15, seguida da leste (4), sul (2) e oeste (1). “Tanto o morador, quanto o proprietário do imóvel vão receber essa notificação. Como não houve a constatação, esse processo vai ser arquivado. A notificação não é uma afirmação de que aquela pessoa fez a queima de fogos com ruído, mas um aviso. É uma advertência: se fez, saiba que é proibido em Londrina; se não fez, fique sabendo que não pode”, explicou.





Já no fim de semana de Natal houve redução no número de denúncias, que passaram de 47, em 2021, para 12, no ano passado. Foram somente três notificações, duas na zona leste e uma na norte, e um morador da região leste foi multado em R$ 2 mil.







Leia mais na Folha de Londrina: Endereços listados a partir das denúncias ficarão no radar dos fiscais para os próximos eventos. “