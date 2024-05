Rio Grande do Sul tem alerta vermelho para novos temporais nesta segunda

Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta vermelho para fortes chuvas para o extremo sul do estado até a noite desta segunda-feira (6). O órgão prevê risco de alagamentos, vento forte, descargas elétricas e queda de granizo. A área em risco abrange as cidades de Bagé, Pelotas, Rio Grande e Santana do Livramento.



Ainda nesta semana, uma onda de frio está prevista para chegar ao estado a partir de quarta-feira. Os termômetros podem marcar 10°C em algumas regiões do estado, o que pode causar risco de hipotermia em pessoas sem abrigo ou que ainda não tenham sido resgatadas, segundo o Comando Militar do Sul.

Até a manhã desta segunda, haviam sido confirmadas 83 mortes em decorrência da tempestade que atingiu a região ao longo da última semana. O número de mortos pode aumentar ainda mais nos próximos dias, pois há um total de 111 desaparecidos, além de 291 feridos. De acordo com a Defesa Civil, há 20.070 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 129.279 desalojados.



Do total de 497 municípios do estado gaúcho, 364 foram afetados pelas fortes chuvas da região.