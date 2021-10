Resolução permite 70% da capacidade de público em cerimônias religiosas no PR

A Resolução nº 997/2021, publicada nesta quarta-feira (6) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) amplia a capacidade máxima permitida em cultos e igrejas e templos religiosos de 50% para 70% no Paraná. Ainda é exigido o afastamento mínimo de um metro em todas as direções.

No entanto, segue a recomendação para que esses ritos religiosos sejam de forma virtual.

De acordo com o Executivo, a flexibilização das medidas de prevenção para essas atividades foi possível graças à análise do cenário epidemiológico que aponta diminuição do número de casos de Covid-19 e a baixa na taxa de ocupação dos leitos exclusivos para atendimento à doença, aliadas ao avanço da vacinação em todo o Estado.





“É importante lembrar que a mudança nas orientações não é um relaxamento nas medidas. Estamos trabalhando dentro da realidade epidemiológica do Paraná e é importante que as pessoas mantenham os cuidados não farmacológicos, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social”, orienta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.