Santa Casa de Londrina e Cismepar vão receber verbas milionárias para reformas

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assinou na manhã desta sexta-feira (18) dois convênios de melhorias no atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) de Londrina e da macrorregião, somando R$ 27.503.841,43. O convênio com a Santa Casa de Londrina prevê verba de R$ 3.211.995,43.



Parte dos recursos será investida em adequações às novas normas de prevenção de incêndio do Corpo de Bombeiros em uma área de 7.614,53 m² da parte mais antiga do hospital. A verba também será suficiente para reforma de modernização de todo o Pronto-Socorro e de duas unidades de internação, oferecendo melhores condições de atendimento e bem-estar aos pacientes e toda equipe profissional. As reformas desses setores somam outros 2.102,48 m² de área física.



“Esses recursos vão ajudar a modernizar o pronto-socorro daqui da Santa Casa. A última grande obra aqui no pronto-socorro foi em 2002, faz 20 anos. Além do pronto-socorro, tem duas alas de internação que serão revistas com 50 leitos e, ao mesmo tempo, será feita a adequação às normas vigentes de prevenção contra incêndios por orientação do corpo de bombeiros. É uma grande obra. Nós temos aqui uma torre erguida com 200 leitos, que deve entrar em operação em um ano e meio, mas temos que adequar todo o hospital antigo para essa nova fase. O governador Ratinho Junior orientou que nós fizéssemos um esforço aqui de investimento para ajudar no que for possível”, destacou o secretário.





Beto Preto ressaltou que o objetivo do investimento é principalmente melhorar o atendimento dos pacientes, principalmente os usuários do SUS.







“Essa pandemia está passando e demonstra a importância de ter serviços de saúde equilibrados à disposição, caso contrário nosso caos seria muito maior. O Paraná deu demonstração de maturidade nessa pandemia. Mesmo assim perdemos muitas vidas. Então os investimentos em saúde têm que continuar e essa parceria com os hospitais filantrópicos é importantíssima”, destacou. Em seu discurso, reforçou que irá tentar viabilizar um convênio para a aquisição de um tomógrafo para o Hospital Infantil até março.



