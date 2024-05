Evento na Biblioteca Pública de Londrina homenageia Clarice Lispector

De 16 a 18 de maio, a Biblioteca Pública de Londrina sedia o evento "Bibliocircuito 24 – Perto do Coração Selvagem de Clarice Lispector". A programação é gratuita e em homenagem a uma das maiores escritoras brasileiras.





A data é muita aguardada em razão das conferências e debates com especialistas na obra de Clarice. Haverá sarau cênico-musical, performance de poesia falada, apresentação teatral e instalação interativa.



Entre os convidados, a pesquisadora e biógrafa Nádia Battella Gotlib (foto), que faz a conferência de abertura na quinta, seguida de sessão de autógrafos do livro "Clarice na Memória dos Outros"; a escritora e crítica de arte Veronica Stigger; a professora Cris Torres, especialista em literatura e crítica literária; e o pesquisador de Mística e Literatura, teólogo e professor Faustino Teixeira.







A atriz Mariana Lima, por sua vez, fará uma participação virtual para falar sobre sua experiência na montagem teatral de “A paixão segundo G.H.", e o ator Odilon Esteves estará presente com um espetáculo solo a partir de textos da autora.

A ocasião celebra, respectivamente, os 80 e 60 anos de lançamento dos livros “Perto do coração selvagem” e “A paixão segundo G.H.”.







Nesta edição, o Bibliocircuito traz uma programação artística, didática e teórica, que busca propiciar contato da cidade com a vida e a obra de Clarice Lispector. Para estudiosos, ela fez de sua literatura uma forma de pensamento profundo sobre a relação do humano com a totalidade.







A curadoria do evento é assinada pelos professores e pesquisadores Renato Forin Jr., Suely Leite e Sueli Bortolin. “Clarice é fenômeno pop e viral na internet. Muitos a consideram hermética e inacessível, outros a tem como a completa tradução da alma humana”, dizem os curadores.





