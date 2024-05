Polícia Ambiental recupera 34 pássaros silvestres mantidos em cativeiro em Londrina

A Polícia Ambiental aplicou multas de R$ 68 mil a um responsável pela manutenção de 34 pássaros silvestres em gaiolas com más condições de higiene no bairro Novo Amparo, em Londrina, nesta terça-feira (14). Os animais não tinham identificação ou comprovante de compra regular e um alçapão de captura foi encontrado na residência.





Os policiais especializados foram chamados para apoio à Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), que localizou os pássaros durante o cumprimento de mandado.

O responsável pelos animais disse que todos foram adquiridos de terceiros, mas que não tinha nota fiscal, tampouco licença de órgão responsável para a criação de pássaros silvestres. Ele também negou tê-los capturado em seu habitat.





De acordo com a Polícia Ambiental, os pássaros estavam em gaiolas com mau estado de limpeza, com fezes e restos de alimentos e com água imprópria para consumo. Junto a uma das gaiolas, havia um alçapão usada para captura, mas o responsável informou que só a utiliza quando os próprios pássaros fogem.





Os animais foram encaminhados para a 2ª Companhia da Polícia Ambiental e o responsável, multado por manter em cativeiro animais silvestres sem autorização legal e por maus tratos devido às más condições de higiene das gaiolas.