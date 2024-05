Londrina: homem que tentou fugir pelo telhado é preso após tentativa de furto de fios

Um homem de 43 anos foi preso na terça-feira (14), no Jardim Alvorada, na zona oeste de Londrina, após o furto de parte da fiação de um antigo restaurante desativado. A equipe da Rotam e do helicóptero do Falcão fizeram buscas a um segundo indivíduo que participava do crime, mas o mesmo não foi encontrado.





A PM foi acionada para atender uma suspeita de furto, no qual os indivíduos estariam no interior do estabelecimento. Ao chegar no local, a equipe ouviu barulhos vindo de dentro do prédio e, ao verificar, detiveram um suspeito que tentava fugir pelo telhado.

Com ele foram apreendidos quatro rolos de fios elétricos, uma bolsa, uma barra de ferro e ferramentas, como chave de fenda e alicate. O suspeito já havia cortado e retirado parte da fiação e separado em uma mochila de cor preta.





No momento em que ele era conduzido até a viatura, a equipe foi informada por pessoas que estavam no local que poderia ter um segundo envolvido. Com isso, a equipe Falcão foi acionada e sobrevoou a área, mas, o segundo suspeito não foi encontrado.





