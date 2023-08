Secretaria de Saúde de Ibiporã incentiva doação de sangue

A secretaria municipal de Saúde de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) organiza uma caravana solidária para incentivar a doação de sangue.





No próximo sábado (2 de setembro), a Saúde irá disponibilizar transporte para as pessoas com interesse para doação de sangue no Hemocentro do HU (Hospital Universitário) de Londrina. A saída está programada para as 8h, em frente à secretaria de Saúde (avenida dos Estudantes, 351). Interessados preencher um formulário on-line.



"A doação de sangue é um ato de solidariedade. Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de ate três pessoas", lembra a equipe de Saúde.





Para ser doador é preciso: estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal); pesar acima de 50 kg; estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).





É preciso, também, apresentar documento oficial com foto ( Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).





