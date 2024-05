Londrina registra mais de mil atendimentos no último dia de regularização do título de eleitor

Os paranaenses lotaram os fóruns eleitorais no último dia do prazo para tirar, transferir e regularizar o título de eleitor. Com atendimentos das 9h às 18h, a quarta-feira (8) foi marcada por grandes filas e um tempo de espera de cinco horas no Fórum de Londrina, que só não teve mais atendimentos do que a unidade de Curitiba.







O balanço do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) aponta que Londrina registrou 1.034 procedimentos na quarta. A maioria (553) foi de alistamentos para o primeiro título; as revisões (321) e as transferências (160) aparecem na sequência. Curitiba teve, no total, 3.177 atendimentos; Maringá, 1.022. No Paraná, foram 36.944 pessoas atendidas.

As senhas foram distribuídas para todas as pessoas que aguardavam na fila até as 18h. Com isso, as equipes do TRE-PR seguiram com os atendimentos noite adentro.





O juiz eleitoral Mauro Ticianelli afirma que “a prioridade absoluta foi o atendimento ao eleitor”, avaliando como positiva a participação dos londrinenses no processo de regularização. Ele aponta que apenas na terça (7) e quarta-feira (8) houve ocorrência de filas mais demoradas. “Mesmo com todos os nossos guichês em operação, com todas as equipes das quatro zonas eleitorais, estagiários, terceirizados e servidores reservas”, diz Ticianelli. “Na terça finalizamos o atendimento da última senha às 22h e ontem [quarta-feira], à 0h.”

Para dar conta da demanda, a Justiça Eleitoral atendeu em horário estendido do dia 22 de abril até 8 de maio; também, realizou plantões em dois finais de semana.





A procura pelo serviço no último dia do prazo se justifica porque agora o cadastro está fechado. Ou seja, não é possível tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor até o dia 5 de novembro. As informações como local de votação e situação eleitoral podem ser pesquisadas pelo Título NET ou pelo aplicativo e-Título.





O TRE-PR também ressalta que o eleitor que não tem a biometria cadastrada e está em situação regular poderá votar normalmente nas eleições municipais. (Com assessoria)





