Hospital do Câncer de Londrina irá receber R$ 12 mi da prefeitura para construção da nova unidade

O HCL (Hospital do Câncer de Londrina) vai receber nesta sexta-feira (10) o primeiro repasse dos recursos para início da construção da nova unidade de cuidados paliativos. Trabalho de articulação da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) garantiu R$ 12 milhões de recursos do governo federal, já pagos pelo Ministério da Saúde. O montante está depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde. O repasse simbólico será feito durante solenidade no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, às 8h30.







Na ocasião, a diretoria do HCL também irá apresentar o projeto da unidade, que será construída na zona leste, nas proximidades da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). O terreno foi doado pela Prefeitura de Londrina com aprovação da Câmara de Vereadores. Serão 60 novos leitos dedicados exclusivamente aos pacientes em cuidados paliativos do hospital. A construção da nova unidade do Hospital do Câncer de Londrina foi anunciada no início de fevereiro.

“Estudos internacionais apontam que o Brasil é um dos piores países do mundo para se morrer. Esse é um dado que me toca profundamente porque acredito que precisamos dar dignidade aos pacientes e seus familiares que estão enfrentando uma doença terminal ou que ameaça a sua vida”, destaca a deputada, que lidera as discussões sobre a importância dos cuidados paliativos como política pública na Câmara dos Deputados.





O termo “cuidados paliativos” foi definido pela Organização Mundial de Saúde e consiste em uma abordagem que defende a qualidade de vida de pacientes - e de seus familiares - com doença que ameaça a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. O tratamento é feito por equipe multidisciplinar e tem por objetivo obter o diagnóstico precoce para tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e até mesmo espirituais.

ATENDIMENTOS





O Hospital do Câncer é referência para 166 municípios do Paraná e atendeu mais de 1,2 milhão de pessoas no ano passado - cerca de 2,5 mil atendimentos por dia - sendo que mais de 90% dos atendimentos são de usuários do Sistema Único de Saúde. O serviço de cuidados paliativos no HC existe há mais de dez anos e conta com apenas dez leitos em unidade de internação própria no hospital e equipe multidisciplinar.

(Com informações da assessoria)