Londrina tem maior saldo de empregos de 2021 em agosto

No mês de agosto, o saldo de empregos em Londrina atingiu 1.737 vagas, resultado de 7.994 contratações e 6.257 demissões - um crescimento de 1,13% em relação ao mês anterior.

Este é o maior saldo registrado pelo município no ano. Os números foram divulgados pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas), da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego) e do Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Segundo levantamento da Prefeitura de Londrina, o saldo registrado no mês passado também foi o maior para o mês de agosto nos últimos 18 anos.







Com o número, Londrina ficou à frente de Maringá (1.462), Cascavel (510), Ponta Grossa (555) e Foz do Iguaçu (342), e atrás de Curitiba (6.015).

A cidade vem registrando saldo positivo novamente desde junho, após uma queda observada no mês de maio. Serviços (846) e comércio (629) foram os setores que apresentaram os maiores saldos no mês passado.







No ano, a cidade acumula a geração de 7.119 postos de trabalho (55.531 admissões e 48.412 desligamentos), um aumento de 4,78% na comparação com o saldo registrado no início do ano.







Na Folha de Londrina. veja a análise do economista e coordenador do estudo, professor Marcos Rambalducci. Para ele, o setor de serviços tem forte influência neste resultado.