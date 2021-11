Sérgio Moro será convidado para vir a Londrina até o final de 2021

O ex-juiz federal Sergio Moro só vai oficialmente se filiar ao Podemos no dia 10 de novembro, quarta-feira que vem, e já é alvo de convites para visitar cidades onde a legenda tem representatividade ou quer ganhar notoriedade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O possível candidato à Presidência da República, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro (sem partido), será chamado para vir a Londrina até o final de 2021.

Continua depois da publicidade





"Queremos trazê-lo tanto pra lançar o seu livro e, confirmando a candidatura, também deve vir no período eleitoral", diz o presidente do diretório municipal do Podemos, o advogado André Trindade, que já concorreu para prefeito e deputado estadual nas últimas eleições.





Continua depois da publicidade

"Não é verdade esse papo de que o Moro sairia para o Senado pelo Paraná ou que teria sido chamado pelo governador João Doria, de São Paulo, para disputar o mesmo cargo", garante.







Continue lendo na Folha de Londrina.