Serviço de abordagem social funciona nos dias 24 e 31 de dezembro em Londrina

O Seas (Serviço de Abordagem Social) prossegue funcionando nos dias 24 e 31 de dezembro, das 9h às 15h, em Londrina com o acompanhamento de pessoas em situação de rua ou menores de idade em vulnerabilidade social, incluindo casos de trabalho infantil.

O objetivo é garantir que estas pessoas tenham acesso a políticas públicas.

Quem observar alguém nessas condições deve fazer o contato com a Central de Abordagem Social, pelo telefone (43) 99991-4568.





O horário de funcionamento do serviço é de segunda a sexta-feira, das 8h às 23h, aos sábados entre as 9h e 19h e aos domingos, das 9h às 14h.







Formada por 29 servidores, a equipe de abordagem social atua em três turnos, de manhã, tarde e noite.

Entre as ações realizadas, estão a busca ativa nos pontos de possível permanência de crianças em trabalho infantil e/ ou mendicância.





Durante as abordagens, os orientadores procuram entender porque as pessoas e famílias atendidas se encontram naquela situação, fornecendo informações a elas e realizando articulações com a rede de serviços. Em média, as equipes realizaram cerca de 1.200 atendimentos mensais em 2021.





A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, disse que a pasta tem buscado fazer uma abordagem integrada com outros órgãos de proteção, com foco nas crianças e adolescentes.





“Nessa época do ano, muitos familiares levam as crianças e adolescentes para praticar a mendicância nos sinaleiros. Por isso, nós estamos fazendo abordagens programadas, e também entrando em contato com os outros órgãos para que as famílias identificadas tenham os encaminhamentos necessários”, disse.





Micali salientou, ainda, que neste ano a SMAS também conta com o Serviço de Proteção a Migrantes e Refugiados. “É uma ação que também compõe a rede conosco e tem o objetivo de proporcionar às famílias o acesso a outras políticas, para que não voltem a praticar a mendicância”, frisou.