Sete novos delegados começam a atuar na região de Londrina a partir dessa segunda

A contratação de mais de 400 servidores para compor o efetivo da Polícia Civil do Paraná foi feita na última semana e os novos delegados devem iniciar o serviço a partir dessa segunda-feira (16). Todas as 161 comarcas passam a contar com delegados. Ao todo foram chamados, por concurso público, 150 delegados, 200 investigadores, 50 papiloscopistas e 25 escrivães. 391 agentes já concluíram com sucesso o curso de formação que teve início em agosto e agora em janeiro de 2023 passam a reforçar a segurança pública do Estado.





Em Londrina são 7 novos delegados, seis homens e uma mulher que irão atuar no dia a dia da Polícia Judiciária, em procedimentos que envolvem investigação de crimes, direção de delegacias, interlocução com o Poder Judiciário, lavraturas de flagrantes, operações policiais, emissão de documentação (como RG) e condução de inquéritos. Com esse reforço, a expectativa é de respostas muito mais rápidas para a sociedade.

Nesta segunda-feira assume um novo delegado na sede da 10 subdivisão policial e dois na central de flagrantes. A partir do dia 1º de fevereiro assuma uma nova delegada na Delegacia da Mulher de Londrina, 1 delegado para o Nucria, outro no 5º DP e o mais um novato para a delegacia de Cambé.

O chefe 10 SDP, Amarantino Ribeiro Gonçalves, deverá fazer a apresentação oficial dos novos delegados assim que eles estiverem oficialmente lotados na repartições.

Para o delegado geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach, a contratação atende todas as comarcas do Estado e agiliza os trabalhos de investigações em diversas áreas, principalmente nas centrais de flagrantes e o trabalho em delegacias especializadas de atendimento a mulheres e adolescentes.





“Foi uma contratação histórica que resolve a falta de delegados em comarcas do Paraná. Com a contratação e a efetiva lotação desses delegados, que se deu no dia 2 de janeiro, todas as comarcas do Paraná passaram a ter delegados exclusivos para conduzir os trabalhos de polícia judiciária”, afirmou o delegado-geral



A ordem de escolha da lotação dos aprovados em concurso ocorreu a partir de uma média aritmética entre as notas obtidas e as notas das avaliações teóricas, práticas e de aptidão física realizadas durante o curso técnico-profissional.





Além da média, dois outros fatores também interferiram na escolha das unidades onde cada profissional vai atuar. No concurso de investigador e papiloscopista, as vagas foram regionalizadas por edital. Por isso, o candidato se inscreveu para uma região específica do Estado.





As vagas para o cargo de delegado foram direcionadas para as cidades do Interior e da Região Metropolitana de Curitiba e os novos servidores devem trabalhar nestas localidades por, no mínimo, três anos.