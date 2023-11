Síndromes respiratórias são mais prejudiciais para a saúde de idosos e crianças

O Boletim Infogripe divulgado nesta quinta-feira (23) pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) reforça o alerta de que as SRAG (Síndromes Respiratórias Agudas Graves) causadas por vírus provocam maiores impactos na saúde de crianças e idosos brasileiros.





A Fiocruz informa que, enquanto a incidência de SRAG apresenta impacto mais elevado nas crianças até dois anos de idade, em termos de mortalidade ocorre o inverso, com a população a partir de 65 anos sendo a mais impactada.

De acordo com o InfoGripe, os casos de SRAG em crianças estão associados a diferentes vírus respiratórios, como o rinovírus, o Sars-CoV-2 (covid-19), o vírus sincicial respiratório (VSR) e o adenovírus. Nos idosos, as ocorrências são principalmente em consequência do Sars-CoV-2.