Suporte aéreo salva 79 vidas em quase dois meses de temporada

O atendimento médico com helicóptero realizado pelo suporte áreo do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas) ajudou a salvar 79 vidas no Litoral, desde o início do Verão Paraná – Viva a Vida, há dois meses.

Foram 79 pessoas atendidas ainda no local e outras 72 precisaram ser transportadas a hospitais.

O atendimento com helicóptero se dá devido à gravidade do caso, quando os meios convencionais não dão conta ou precisam de rapidez no socorro devido ao quadro clínico da vítima.





O suporte médico avançado na aeronave e a tripulação é composto por profissionais de saúde e operadores militares estaduais que permitem o atendimento às vítimas e têm salvado vidas em afogamentos, acidentes de trânsito, traumas em geral e em casos clínicos, como AVCs e infartos.