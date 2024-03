Teatro da Paixão de Cristo será neste domingo no aterro do Lago Igapó em Londrina

Para as duas apresentações, a entrada é franca e a organização convida os espectadores a levarem 1 kg de alimento como contribuição. O montante doado será repassado para o programa Mesa Brasil do Sesc Paraná.

O espetáculo também terá uma segunda noite, no dia 29 de março, feriado nacional da Sexta-Feira da Paixão. O local será o CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa, popularmente conhecido como Buracão, na região central, com início às 20h.

A encenação Paixão de Cristo será apresentada neste domingo (24) no Aterro do Lago Igapó 2, a partir das 19h30, com entrada gratuita e aberta ao público. A data escolhida, Domingo de Ramos, antecede a Páscoa e a celebração recebe os espectadores para o teatro que trata da crucificação e ressurreição de Cristo. O teatro é promovido pelo grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora da Paz e teve a primeira apresentação em 1978.

A Arquidiocese de Londrina celebra na próxima terça-feira (26) a Missa dos Santos Óleos, ou Missa do Crisma, no Ginásio de Esportes Moringão, às 19h30.

A Arquidiocese de Londrina celebra na próxima terça-feira (26) a Missa dos Santos Óleos, ou Missa do Crisma, no Ginásio de Esportes Moringão, às 19h30.





O teatro da Paixão de Cristo faz parte do calendário de eventos culturais de Londrina

Publicidade





O presidente da Codel, Alex Canziani, destacou que a Paixão de Cristo é parte do calendário anual de eventos culturais de Londrina, sendo muito tradicional, querida e sempre aguardada pelo público. “Essa encenação mobiliza milhares de pessoas, tem sua história já importante e consolidada na cidade, atraindo gente de toda a região. Em 2024, o evento foi ampliado e terá duas noites de espetáculo, engrandecendo-o ainda mais. Além disso, ocupa agora a área do Lago Igapó, valorizando e trazendo público para um dos cenários mais bonitos de Londrina. Compõe a programação de Páscoa, onde temos um letreiro especial à beira do Igapó. Assim, a ação ainda fomenta o turismo local e desejamos que, a cada ano, essa agenda possa ser aprimorada para levar belas atrações aos londrinenses”, comentou.





Segundo o presidente da Fundação do Esporte – FEL, Marcelo Oguido, expandir a iniciativa para mais de um local possibilita que públicos diferentes possam contemplar a apresentação e usufruir áreas diferentes da cidade. “Com isso, o evento gratuito e aberto se torna ainda mais acessível à comunidade, ganhando visibilidade. Ficamos felizes, junto a vários órgãos importantes, em poder contribuir para a realização do espetáculo e estaremos sempre de portas abertas e dispostos a fazer o que estiver ao nosso alcance para que o evento se mantenha forte”, disse.

Publicidade





A apresentação reúne mais de 200 trabalhadores





A diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura, Solange Batigliana, enfatizou que o teatro Paixão de Cristo possui sólidas raízes na cidade, contando com mais de 40 anos de realização ininterrupta. “Este é um evento que tem base na fé católica, mas representa também um momento coletivo e de cunho comunitário, que faz parte da cultura local. Envolve muitas pessoas, não apenas no público espectador, reunindo mais de 200 trabalhadores para o que o evento seja realizado”, frisou.

Publicidade





A Prefeitura de Londrina é uma das apoiadoras da iniciativa, prestando suporte na montagem estrutural e na divulgação. O evento é realizado pela Aleph Produções, contando com recursos do Ministério da Cultura – Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e patrocinado pela Copel, Sanepar, Rolemar e Inquima.





Por parte da administração municipal, o apoio logístico envolve a viabilização de equipamentos de som, iluminação, palco e tenda para a montagem da estrutura do teatro público no aterro do Igapó. A contribuição envolve também a liberação do espaço público onde o evento irá ocorrer, bem como com a divulgação, além de suporte à segurança pública.





LEIA TAMBÉM: