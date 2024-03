Festa do Padroeiro de Londrina acontece no dia 7 de junho

A festa do Padroeiro de Londrina, o Sagrado Coração de Jesus, será comemorada no dia 7 de junho.





A definição aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), quando o arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, se reuniu com o presidente do Sincoval, Ovhanes Gava, o vigário geral da arquidiocese padre Rafael Solano e o pároco da catedral, padre Joel Medeiros.

Durante o encontro, realizado no Centro de Pastoral da Arquidiocese, Dom Geremias e equipe organizadora da festa, convidaram oficialmente o presidente do Sincoval, que representa o comércio varejista de Londrina, para participar oficialmente do evento que aguarda quase 30 mil pessoas para esse ano.





“Esse será um momento histórico para Londrina, já que a Catedral comemora 90 anos e sua história se mescla com a história da cidade”, comentou o arcebispo.

