Top de Marcas revela mais lembrados dia 16 de novembro

Na 26ª edição, a pesquisa Top de Marcas Londrina vai revelar na noite dessa terça-feira (16) quais as marcas de empresas, produtos e serviços mais lembrados pelo londrinense em 2021.

A apuração das informações sobre as marcas mais lembradas espontaneamente pelo consumidor londrinense aconteceu entre os meses de agosto e setembro, envolvendo 10 categorias de negócios e 69 segmentos de consumo.

Uma das novidades é a categoria Marcas Corporativas que foi iniciada nessa edição com o objetivo de entender a relação da lembrança do londrinense com as empresas atuantes na cidade.





Ao total foram ouvidos 610 moradores de Londrina nas cinco regiões – Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro em cotas proporcionais ao número de habitantes de cada localidade. E, de acordo com o perfil da população de Londrina segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram determinadas as cotas por sexo, idade e escolaridade.





As cotas por renda social são definidas com base nas indicações do IPC Maps que aponta o potencial de consumo das cidades. A estratificação permite assegurar, em um nível de confiança de 95%, que os resultados seriam os mesmos se as entrevistas fossem aplicadas em toda a população.

Todos os entrevistados da pesquisa Top de Marcas responderam à uma única pergunta sobre cada um dos segmentos abordados: “Qual a marca você mais se lembra quando pensa em...?”. As respostas são espontâneas e não são apresentadas referências.





A revelação das marcas Top de Marcas, que acontece em evento para empresários nessa terça-feira (16), poderá ser acompanhada em tempo real pelo Youtube do Top de Marcas a partir das 21h30. A revista com os indicadores da pesquisa será encartada pela Folha de Londrina na edição desta quarta-feira (17).