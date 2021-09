Trabalhos em recicladora incendiada persistem nesta quinta-feira em Rolândia

Os trabalhos após o incêndio que destruiu uma recicladora em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na tarde desta quarta (29) prosseguem ao longo de toda esta quinta-feira (30), prevê o Corpo de Bombeiros. O local é conhecido como sucata do Gaúcho.

A brigada de incêndio da empresa segue apagando possíveis focos de incêndio e está usando trator para remover os materiais.

Como explica o 3º GB (Grupamento de Bombeiros) de Rolândia, uma combustão ainda se concentra nestes materiais recicláveis. O calor faz com que a fumaça exale e, como o vento está intenso, seja espalhada pela área. Era possível ver a nuvem de fumaça em grandes distâncias.





Grandes proporções

As chamas comprometeram praticamente toda a recicladora, de acordo com os Bombeiros, que foram acionados por volta das 15h15. O fogo foi controlado, para que ele não atingisse imóveis próximos, em torno das 17h30, mas as equipes empenharam-se até às 22h para abaixá-lo.





Os militares permaneceram no local até às 00h desta quinta (29).





Por volta das 9h, o 3º GB informou não saber o que ocasionou o incêndio. Não foi verificado, segundo o batalhão, um vestígio da causa.





Um usuário do YouTube, José Carlos Farina, filmou o momento das chamas, que formaram uma expressiva nuvem de fumaça preta. Confira: