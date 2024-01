Três pessoas ficam feridas em colisão entre carros na PRC-466, em Ivaiporã

Três pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem na PRC-466, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na noite deste domingo (7).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um jovem de 23 anos conduzia um Volkswagen Gol na rodovia no sentido de Pitanga a Ivaiporã quando, ao atingir o KM 114, colidiu contra um Volkswagen Saveiro, que era dirigido por um homem de 33 anos e cruzava a via.





O condutor da Saveiro não teve ferimentos. Já o motorista e os passageiros do Gol, de 22 e 12 anos, ficaram feridos e tiveram de ser encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ivaiporã.