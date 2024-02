UEL, UEM e Unicentro têm atendimento psicológico gratuito para a população

UEL, UEM e Unicentro oferecem atendimento psicológico gratuito

As clínicas de psicologia das universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM) e do Centro-Oeste (Unicentro) oferecem atendimentos gratuitos à comunidade com o objetivo de acolher, atender e orientar em relação à saúde mental. Os serviços são prestados por alunos supervisionados e psicólogos vinculados aos programas de pós-graduação. Agende seu atendimento e cuide da sua saúde mental.