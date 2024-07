Vestibular de Inverno da UEM tem menor número de abstenções dos últimos 15 anos

O Vestibular de Inverno 2024 da UEM (Universidade Estadual de Maringá) teve o menor índice de abstenção da série histórica do concurso, registrada desde 2009.





Mais de 90% dos 10.705 vestibulandos inscritos compareceram à prova aplicada neste domingo (14), em 12 cidades do Paraná. Outros 981 candidatos, ou 9,16% do total, faltaram à prova.



O índice de desistência é inferior ao do Vestibular de Inverno 2023, que registrou 9,62% de abstenção e detinha o recorde da série histórica entre todos os concursos da UEM, incluindo as provas de Inverno e Verão.





Também neste domingo (14), foram realizadas as provas do Vestibular EaD 2024, que anotou 28,57% de desistência.

Ao todo, 9.959 vestibulandos prestaram um dos dois concursos em Maringá e mais 11 cidades paranaenses - Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.





Conforme a CVU (Comissão do Vestibular Unificado), as provas transcorreram com tranquilidade em todos os locais de aplicação.





Os candidatos presentes foram distribuídos em 286 salas de prova. Para a organização dos concursos, a CVU mobilizou 840 fiscais. Em cinco horas, os vestibulandos tiveram de responder a 50 questões objetivas, no estilo somatória, além de uma redação argumentativa com o tema “violência política de gênero”.







