Viadutos próximos da UEL devem receber iluminação por LED até a próxima semana

A Prefeitura por meio da LI (Londrina iluminação), começou a estruturar a colocação de projetores de LED na parte debaixo das estruturas dos viadutos da Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445) com a Avenida Castelo Branco e com a Avenida Aniceto Espiga, na zona oeste, que dão acesso ao câmpus da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





No viaduto da Castelo Branco, por exemplo, serão colocadas oito unidades, enquanto na Aniceto Espiga serão nove. Os trabalhos devem ser concluídos até a próxima semana, dependendo das condições meteorológicas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mesmo padrão adotado em outros viadutos





Ambas passagens vão seguir os mesmos padrões adotados pela Londrina Iluminação em outros viadutos, como na Avenida Clarice de Lima Castro com a Rua Tanganica, e na PR-445 com a Avenida Ayrton Senna, com a Avenida Madre Leônia Milito e com a Avenida Arthur Thomas. No total, a LI estará contemplando 17 viadutos, restando outros 11 para serem concluídos: “Queremos agilizar o máximo possível, concluir todos os viadutos, mas dependemos muito da produção dos fornecedores destas luminárias especiais. De qualquer forma, podemos garantir que está tudo certo e o serviço será realizado, pois sabemos da importância desta iluminação, que vai ajudar muito na segurança”, salientou o presidente da companhia londrinense, Claudio Tedeschi.

Publicidade





No cronograma da empresa constam ainda a colocação de luminárias na Avenida Guilherme de Almeida com a Rodovia PR-445; Avenida Waldemar Spranger com a Rodovia PR-445; Avenida Brasília com as avenidas Tiradentes, Luigi Amorese e Rio Branco; Avenida Dez de Dezembro com as avenidas Brasília, Santos Dumont, Celso Garcia Cid, Rua Bolívia, Juscelino Kubitschek e com a PR-445, além dos dois viadutos já mencionados e em execução.





Mais LED

Publicidade





Enquanto executa projetos desta natureza, a Londrina Iluminação prossegue com a modernização da iluminação de ruas, avenidas e praças públicas. Equipes da companhia estão na zona norte trocando as antigas luminárias pelas novas unidades de LED no jardim Campos Verdes, Loteamento Strass, parte do Conjunto Maria Cecília e em outros bairros adjacentes, num total de 192 pontos em 32 ruas. Recentemente, a LI concluiu a modernização do Jardim Gávea II e Jardim Aliança, todos também na zona norte. Ao mesmo tempo, outras equipes estão substituindo as luminárias das marginais da PR-445 e da BR-369, nas zonas leste e oeste.





Algumas avenidas, consideradas vias arteriais importantes da cidade, também receberam atenção e agora estão modernizadas. É o caso da Avenida Armarinhos Paulista e Luigi Amorese, ambas na zona oeste da cidade.





LEIA TAMBÉM: