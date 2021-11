Vice-prefeito de Goioerê morre após ser prensado por seu próprio veículo

Adilson Pessoa Corpa, médico e vice-prefeito de Goioerê (Noroeste) pelo Progressistas, morreu na madrugada desta terça-feira (16) no Hospital Paraná, em Maringá (Noroeste). Sua partida veio após sofrer um acidente com sua própria camionete na noite do último dia 4 de outubro.





Segundo nota compartilhada pelo prefeito Betinho Lima (PSD), com quem o falecido dividia a gestão, Corpa chegava em sua residência e parou o veículo, que permanecia ligado, para socorrer o cachorro que saia do quintal. Relembre o caso.

Ele, então, foi prensado pelo automóvel no portão de sua residência. Recebeu primeiros socorros no Pronto Atendimento da Santa Casa de Goioerê e foi encaminhado à Santa Casa de Campo Mourão, onde seria submetido a uma cirurgia de emergência.

A morte foi confirmada por Betinho Lima em rede social. No comunicado, o chefe do Executivo se diz estar profundamente em choque com o falecimento do seu companheiro de chapa. "Dr Adilson Pessoa Corpa deixa um grande legado na medicina de Goioerê e passa a ocupar um lugar na História do nosso município. Que Deus possa confortar Dona Silvia, Mariana Guilerme é Familiares!!", escreveu o mandatário.





Posição do Executivo





A prefeitura Municipal de Goioerê declarou luto oficial por três dias na cidade. Por volta das 10h15 desta terça, o Executivo não detalhou se repartições públicas irão paralisar atividades, já que o decreto estaria sendo finalizado.

O velório do político está marcado para ter início às 16h desta terça-feira (16) no Ginásio Dez de Agosto, situado na rua São Mateus do Sul, no jardim Lindóia. A cerimônia será aberta à população.





A previsão é que o corpo seja sepultado às 10h desta quarta (17) no Cemitério Municipal.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.