Zona Azul passa a atuar em trecho da avenida Souza Naves, em Londrina

A Zona Azul marca presença a partir desta quinta-feira (25) nas imediações do Hospital Mater Dei, em Londrina, com mais 11 vagas de estacionamento rotativo.

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) autorizou a ampliação da Zona Azul na avenida Bandeirantes até a rua Fernandes Camacho para, segundo o órgão, garantir a alternância dos veículos, que utilizam os espaços em ângulo localizados na lateral do estabelecimento.

A medida decorre de estudo técnico da CMTU. Para o diretor de Trânsito da Companhia, major Sergio Dalbem, a criação das novas vagas vai favorecer, principalmente, as pessoas enfermas e familiares de pacientes internados. “Além de benefícios à mobilidade urbana, essa ação vai trazer um pouco de conforto aos cidadãos que, em momentos de dor e dificuldade, muitas vezes, ainda acabam se estressando à procura de onde estacionar o carro”, pontuou.







Para o coordenador da Zona Azul, Wellington Marcatti, a medida irá contribuir para democratizar a ocupação do espaço público na região. “Trata-se de uma área de movimentação intensa, com hospitais, clínicas e um comércio bastante ativo. Entendemos que, com a Zona Azul, muitos usuários serão ajudados”, afirma.





Após solicitações da comunidade, foi realizada uma análise que apontou a necessidade de aumentar o fluxo de ocupação das vagas situadas no entorno, mesmo com a Zona Azul consolidada na avenida Bandeirantes há anos. No novo local, o estacionamento regulamentado irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e das 9h às 13h, aos sábados.

Como adquirir: Para utilizar a área, o condutor pode fazer a aquisição de créditos no totem eletrônico instalado na via, com a inserção de moedas. A compra -inclusive nas modalidades débito e crédito- também pode ser feita diretamente com os monitores e supervisores, que atuam nas ruas.





Outra possibilidade de obtenção dos tickets é por meio de um cartão de recarga que é comercializado pelos atendentes. O dispositivo é vendido ainda por banca de revistas e jornais instalada próximo à entrada do Pronto Socorro, perto do estacionamento do hospital.





Com o aplicativo Estacione Legal, por sua vez, o condutor pode obter créditos através de boleto bancário e pagamento on-line, com a chance de recuperar o período pago e, eventualmente, não utilizado. A ferramenta foi lançada em maio de 2019 e está disponível para dispositivos Android e iOS.





Zona Azul: Londrina possui, atualmente, 2.460 vagas rotativas, distribuídas principalmente no quadrilátero central, na região do Centro Cívico e na avenida Bandeirantes. Com tarifa de R$ 1,70 a hora estacionada e aproximadamente 70 trabalhadores ativos, o serviço é administrado pela Epesmel, entidade beneficente que atua junto a crianças e adolescentes com idades entre seis e 17 anos.