Como utilizar o violeta nos ambientes internos sem medo de ousar

A Pantone anunciou o Very Peri como a cor de 2022. A cor transita entre o azul floral e o violeta avermelhado e na decoração pode deixar ambientes mais vivos e alegres. No entanto, utilizar uma cor vibrante tem seus riscos, e para quem tem medo de errar, Lívia Chervezan, coordenadora de mercado de decoração da Telhanorte, da algumas dicas de como tornar os cômodos elegantes e charmosos utilizando o Very Peri.

Podemos utilizar do violeta para dar um toque deslumbrante. Em uma sala de estar neutra, por exemplo, onde os móveis e objetos de decoração são de tons frios como cinza e preto. Ao colocar o Very Peri na parede, damos diversão ao que antes não tinha cor alguma.

E a cor não combina apenas com decorações neutras. Para os mais ousados, é possível combinar almofadas amarelas e adornos dourados para criar ambiente divertido e cheio de personalidade.





No lavabo, experimente pintar uma parede ou algum móvel, como o armário da pia. “Finalize utilizando acessórios e porta objetos para bancada com detalhes em azul claro. Enfeite com um vasinho de flores lilás para harmonizar com o restante da decoração”, sugere a profissional.





A cozinha também não fica de fora. Experimente combinar a pintura violeta da parede com bancos ou cadeiras na cor cobre para um ambiente cheio de vida. Para um estilo mais sereno, aproveite os armários, mesa ou até utensílios de cozinha em tons amadeirados e off white.

Continua depois da publicidade





A cor do ano também promove uma sensação de conforto e aconchego, portanto pode ser muito bem utilizada nos quartos. Um tapete, lençóis ou objetos de decoração nesse tom podem pontuar elegância ao ambiente. E aí, vai aderir à cor do ano?