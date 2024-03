Construtoras promovem feirão de imóveis em Londrina

Londrina será palco do feirão de imóveis Meu Apê Prime entre os dias 15 e 31 de março, das 9h às 18h, na Central de Vendas, localizada na avenida Saul Elkind, 3439. No evento, os clientes terão a oportunidade de adquirir imóveis cm valores promocionais.





O feirão aumenta as oportunidades para a compra da casa própria, já que, além dos valores mais baratos, os imóveis também são contemplados pelo Minha Casa, Minha Vida e pelo Casa Fácil Paraná, que geram ainda mais descontos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os clientes podem ainda adquirir unidades dos empreendimentos da Linha London com desconto de três mil oferecido pela Construtora Pride, organizadora do evento. Nessa linha, os imóveis ficam localizados na Zona Norte de Londrina com acesso a diversos comércios e possuem plantas com dois quartos e sacada com churrasqueira.





“Somados todos os recursos, as unidades podem sair com um desconto de até 75 mil reais. Além disso, as parcelas ficam em torno de R$ 690,00, menor que o valor de um aluguel”, explica a diretora comercial da Construtora Pride, Vevianne Jacques.



Publicidade





Ela acrescenta que os juros de financiamento pelo programa do governo federal também são os mais atrativos do mercado. Todos esses benefícios tornam esse momento bastante favorável para quem quer adquirir seu primeiro imóvel.





Outro recurso disponível durante o feirão para facilitar as compras é o "Facilitar Pride", um programa da construtora que oferece condições especiais, como entrada parcelada, aprovação de crédito mais rápida, descontos promocionais e muito mais.

Publicidade

Um dos benefícios do Facilita Pride é o contato direto com o departamento comercial da empresa para negociar a melhor condição de pagamento. “Nossa equipe comercial está preparada para auxiliar o cliente durante todo o processo e garantir as melhores vantagens na compra do imóvel”, salienta Vevianne.

Publicidade

A aprovação de crédito é rápida e a documentação exigida inclui comprovação de renda, análise de crédito básica e documentação para compra. “Como trabalhamos com imóveis na planta, não existe necessidade de levar os documentos do imóvel para solicitar a aprovação do financiamento. E, sem dúvida, esse é um fator que agiliza bastante todo o processo de aquisição de um apartamento”, aponta a diretora comercial da Construtora Pride.