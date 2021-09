Conheça os melhores materiais para móveis das áreas externas

O verão se aproxima e, com ele, o otimismo de estarmos em um momento que nos permita uma convivência maior com nossos familiares e amigos, principalmente ao ar livre. Por isso, a área externa das casas , apartamentos e condomínios merecem foco especial, com a escolha de móveis que primam pelo conforto, beleza, funcionalidade e principalmente durabilidade, já que estes espaços recebem interferência do clima da região em que estão inseridos.





Portanto, a escolha por materiais resistentes às mudanças bruscas de temperaturas, umidade, insolação e outros fatores são fundamentais para manter os móveis sempre com "cara" de novos. Materiais que não descascam, não mudam de cor, não racham e não sofrem mudança dimensional são os ideais para esta finalidade. Matthias Ambros Von Holleben, designer e sócio da marca gaúcha Mezas, explica que pensar no produto já com seu material estrutural ajuda a definir a sua utilidade em um projeto. "No caso de materiais para a área externa, deve-se ter a preocupação em demandar pouca manutenção, a fim de preservar as características originais da peça", explica.





Separamos alguns materiais que podem ser uma decisão certeira para preservar seus móveis a médio e longo prazo.

