Decoração da casa do BBB 22: arquiteto analisa o uso de cores vibrantes e referências à cultura pop

O Big Brother Brasil 22 (Globo) estreou no dia 17 de janeiro e conta com várias novidades, incluindo a decoração da casa que muda a cada ano. Podemos observar que dessa vez optaram por usar cores vibrantes, neon e referências à cultura pop.

O arquiteto Leandro Rhiaff, analisa como essas e outras tendências de decoração podem interferir no jogo. O profissional ainda revela que tudo é pensado para afetar o psicológico dos participantes dentro do reality.

“As emoções à flor da pele e os estímulos precisam existir para que o dia a dia dos participantes seja agitado e cheio de acontecimentos. O uso das cores e objetos diferentes desempenha essa função. Preto, vermelho, amarelo, laranja, marrom e alguns tons de verde mais amarelados são a chave para agitar os ânimos.”

Ele ainda afirma que a ideia é trazer identidade e também dividir os grupos.

“O projeto arquitetônico de um cenário para um reality show não seria bem planejado se só proporcionasse conforto e paz. Há símbolos, aromas e formas que nos remetem a lembranças, estimulam sensações e até emoções específicas. Dificilmente teremos algum dia uma edição com em tons pastéis ou monocromáticos.”

Uma tendência bastante vista nos realitys é o uso de papéis de parede. Leandro Rhiaff dá a dica: espectadores podem se inspirar no programa para decorar as próprias casas. Apenas se atentando para que a estampa seja proporcional à área, por exemplo, para locais pequenos devem ser utilizados padrões de estampa pequenos também.

O arquiteto ressalta que no reality e em outros programas do gênero é comum que os desenhos e as imagens coladas nas paredes sejam muito extravagantes, o que deve ser evitado nas casas do público:

“Isso funciona bem para a TV. Para os lares, a inspiração deve ser utilizada em cantos específicos e com a intenção de criar locais para a conversa, para tirar boas fotos e receber os amigos.”