Decoração natural promove bem-estar e embeleza o ambiente

Primavera chegou para valer e, com ela, uma decoração colorida e cheirosa. Mas você sabia que, além de uma estética bonita, a decoração natural reflete diretamente no bem-estar, reduz o estresse e a ansiedade, além de melhorar a disposição e criatividade? Pois bem, um exemplo vem do Global Impact of Biophilic Design in the Workplace, estudo desenvolvido pela Interface com a análise de 7,6 mil postos de trabalhos em 16 países. Os resultados mostraram que a biofilia (termo descrito nos anos 80 pelo biólogo americano Edward Osborne Wilson, como “amor às coisas vivas”) em ambientes de escritório aumenta em 6% a produtividade, 15% a sensação de bem-estar dos ocupantes e 15% a criatividade.





Pensando em aliar estética e promover bem-estar, Cristina Cardoso, arquiteta dos apartamentos decorados da Yticon, construtora do Grupo A.Yoshii, preparou uma série de dicas para aproveitar ao máximo o que a estação oferece, seja na decoração ou no conforto do lar. Basta usar a criatividade e um pouco de imaginação. Segundo ela, para começar, o ideal é incorporar as flores, folhas e plantas que trazem mais vida aos ambientes, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade do ar, pois aumentam a umidade do local. Tão simples e eficaz quanto, a profissional sugere a utilização de tecidos mais leves e cheios de cor, bem típicos da primavera. Confira mais dicas.

