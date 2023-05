Projeto de apartamento remodela o décor aproveitando parte da estrutura já existente

Como todo projeto, a história desse apartamento começou com um sonho. Já há algum tempo, os quatro moradores desejavam mudar para esse imóvel que, inclusive já oferecia uma boa estrutura de interiores, mas que precisava ser aprimorada e complementada. Acionaram então a arquiteta Cristiane Schiavoni para imprimir seu olhar preciso e antenado e voilà, assim foi feito!

Hall de entrada







A arquiteta, à frente do escritório que leva seu nome, idealizou um uma arquitetura de interiores que mescla traços clássicos em uma leitura contemporânea para, assim, dispor a personalidade e contar a história dessa família. Para Cristiane Schiavoni, o hall de entrada recepciona os visitantes e dá a tônica do jeito acolhedor de todo apartamento. Ao sair do elevador, a obra de Nossa Senhora de Guadalupe, assinada por Romero Britto, ressalta a religiosidade e a devoção de nossa moradora e enfatiza as boas-vindas.





Home theater









Com 230 m², toda concepção se pautou em aproveitar a excelente estrutura que já existia para realizar mudanças sutis e valorosas. A área social revela a integração dos ambientes em um décor que evidencia a proposta introduzida para cada um dos espaços. No home theater, um sofá superconfortável para as horas de 'cinema em família' complementa a magnífica estrutura de marcenaria que já existia: o rack e painel se unem como uma única peça e se estendem pelo teto. "Como encontramos um espaço bem formatado, fizemos questão manter o móvel, bem como o piso de limestone que reveste todos os ambientes", recorda-se a arquiteta.

Publicidade

Ao lado, o living exalta o prazer de estar com as pessoas por meio da disposição do mobiliário: a dupla de poltronas e o sofá curvo que, ao mesmo tempo, adicionou leveza e um viés arrojado que fez a diferença. “Essa tendência do design orgânico, além de acrescentar modernidade e aconchego, contribui com o intuito, inerente ao ser humano, que é o de estar sempre próximo uns aos outros e interagir com quem nos faz bem”, detalha a arquiteta.

O projeto luminotécnico, com LED e luz indireta, foi um recurso valioso que, além de cumprir sua função primordial, valorizou o décor como um todo, incluindo as obras que arte que integram o acervo do casal. "São peças de artistas renomados, de vários países, e que contam a história dos dois. Assim, a iluminação, junto com a boiserie, foram essenciais para envolvê-las com o protagonismo que cada uma merecia", relembra.





Sala de jantar





A sala de jantar, com seis posições de cadeiras, é envolvente e perfeita para ocasiões especiais. - Rafael Renzo



A sala de jantar reflete uma sutil combinação entre o moderno e o clássico. Com o design ousado das cadeiras com ares de poltrona curva – com o intuito de abraçar quem ali está em uma ocasião especial proporcionada pelos moradores –, e a elegância das boiseries que adornam a parede principal, o buffet suspenso acompanha o mesmo tom off white.

Próximo à mesa, o bar, com ares de cristaleira, foi idealizado para acomodar os rótulos do morador, um grande apreciador e que gosta de servir. "Nosso escritório foi bastante detalhista nessa produção, uma vez que consideramos os tipos de bebidas, bem como as alturas certas para comportar as taças", especifica a profissional. Para acrescentar, o vidro reflecta se torna um espelho quando as luzes de LED da parte interna são acionadas.





Varanda







Separada em momentos de lazer, a varanda dispõe de espaço gourmet e um delicioso ambiente de estar. O design magnifico da mesa, com tampo em laca e base de madeira, é acompanhado por oito posições de cadeiras que esbanjam sua áurea refinada com a combinação entre o estofado com tecido verde e o encosto com acabamento em palhinha. Com a proposta de servir de apoio para as ocasiões promovidas pelos moradores no espaço gourmet, sua presença é um delicioso convite para os churrasco e cafés da manhã com vista para a paisagem do condomínio.

A parte da churrasqueira é um capítulo à parte com total razão: junto com a eficiente marcenaria de efeito ripado, que camufla a adega e a cervejeira, como também propicia espaço para organizar todos os itens fundamentais para a área gourmet, as carnes são grelhadas em um modelo parrilha, que intensifica e preserva o sabor.



Lavabo







Com essa atmosfera de requinte, o dourado que adorna a boiserie deixou o lavabo ainda mais classudo! No quesito iluminação, além dessa arandela com LED, a bancada com cuba esculpida em ônix foi ressaltada pela fita instalada internamente.





Cozinha







E na cozinha não foi diferente: super bem executada, o olhar sustentável e consciente da arquiteta manteve o piso, a marcenaria existente com os eletrodomésticos embutidos e toda essa parte da bancada. Em uma parede que, até então estava vazia e sem utilização, uma espécie de cristaleira valorizou a coleção de xícaras da moradora.



Dormitório







No espaço da cama, uma mescla de sofisticação e super-romântico, a paleta de off white e nuances de cinza acompanharam as definições presentes na cabeceira estofada e o enxoval. "Note que a boiserie continua presente, porém com mais destaque", elenca Cristiane. "E as mesas de cabeceiras são peças antigas dos moradores que foram incorporadas pelo significado que adicionam à vida dois", completa.





